Керчь, Крым, , 10:27 — REGNUM Семейный курортный комплекс планируется возвести в Керчи, об этом 5 августа сообщила «Корпорация развития Республики Крым». Соглашение о строительстве курорта с инвестором было заключено в июле, объём инвестиций планируется в сумме около 760 млн рублей.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно проекту, курорт станет всесезонным, и будет ориентирован на семейный отдых.

«Проектом предусмотрено строительство туристического комплекса, создание различных зон отдыха и развлечений для всей семьи, а также благоустройство городской набережной», — прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

Отметим, что, по данным «Корпорации развития Республики Крым», число инвестиционных проектов в сфере туризма в Крыму с начала года увеличилось на десять — с 37 до 47, а плановый объём инвестиций достиг 56,51 млрд рублей. Реализация проектов даст региону 2,04 тыс. постоянных рабочих мест и 34,61 млрд рублей налоговых отчислений во все уровни бюджета.