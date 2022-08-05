Сидней, Австралия, , 10:29 — REGNUM После проведения масштабной полицейской спецоперации в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) было изъято наркотиков на сумму более 80 миллионов австралийских долларов ($55 млн). Об этом 5 августа сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

3 августа полицейские провели рейд в сельской местности. Когда стражи правопорядка прибыли на место, несколько человек сразу же убежали в близлежащие заросли.

Вскоре офицеры обнаружили несколько больших теплиц, которые использовались для выращивания наркотиков. Всего правоохранители обнаружили и изъяли 27 484 наркотических растений. Все они были уничтожены, говорится в сообщении полиции Нового Южного Уэльса.

Сейчас полицейские работают над установлением личностей скрывшихся с места преступления и допрашивают очевидцев.