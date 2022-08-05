* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 5 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали девять жителей уезда Навур. Это произошло неделю назад, но сих пор нет никакой информации об их судьбе. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по одному вызывали людей в уездное правление в кишлак Сохайе-Бахаи и арестовывали их по жалобе кочевников.

Источники добавили, что кочевники подали жалобу на то, что жители кишлака 20 лет назад убили кочевника и угнали 900 овец. Теперь местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили, что кочевникам в качестве выкупа должны быть выплачены 11 миллионов пакистанских рупий.

Однако жители района отвергли это утверждение и заявляют, что при наличии документов и доказательств они готовы ответить по этому делу в официальном суде и одностороннее решение местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неприемлемо.

Спустя неделю после ареста этих людей талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не согласились передать дело в суд, жители Навура по-прежнему находятся под стражей.