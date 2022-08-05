Донецк, , 10:25 — REGNUM Вооружённые украинские формирования произвели обстрелы Петровского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Ураган» Mil.ru

Уточняется, что в 09:15 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили по Петровскому району Донецка три ракеты из реактивных систем залпового огня «Ураган», оснащенные запрещёнными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».

Кроме того, добавляется, что в 09:47 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка ещё шесть снарядов калибра 155 мм и в 10:06 — семь снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР.