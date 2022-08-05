Канберра, , 10:28 — REGNUM Жители Австралии сталкиваются с критической нехваткой лекарств, поскольку сотни наименований оказались в дефиците на континенте из-за проблем с цепочкой поставок и повышенного спроса на препараты. Об этом 5 августа сообщил телеканал Nine News.

Лекарства Domadoktor.ru

По данным Управления терапевтических товаров Австралии, в настоящее время не хватает 343 жизненно важных лекарств. Только за прошедшие 24 часа в список были внесены десятки наименований.

Эти препараты включают антидепрессанты, лекарства от высокого кровяного давления, лекарства от диабета, лекарства от астмы и многое другое.

Поступают сообщения о том, что популярное лекарство от СДВГ полностью исчезло с прилавков магазинов.