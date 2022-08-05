Москва, , 10:24 — REGNUM В Совфеде назвали возмутительным бесстыдством заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что реакция Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является «вопиюще провокационной».

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Какое возмутительное бесстыдство, впрочем, обычное для американцев. Значит это Китай ведёт себя провокационно, защищая свой суверенитет, а не США, отправляя безумную конгрессвумен с бессмысленным визитом на Тайвань», — рассуждает сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной».

Блинкен также заверил, что власти США выступают против любых односторонних действий и в первую очередь силовых по изменению статус-кво Тайваня.

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