Москва, 5 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Совфеде назвали возмутительным бесстыдством заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что реакция Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является «вопиюще провокационной».

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «Летящей походкой: визит Пелоси на Тайвань и угрозы Китая — все новости»

«Какое возмутительное бесстыдство, впрочем, обычное для американцев. Значит это Китай ведёт себя провокационно, защищая свой суверенитет, а не США, отправляя безумную конгрессвумен с бессмысленным визитом на Тайвань», — рассуждает сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной».

Блинкен также заверил, что власти США выступают против любых односторонних действий и в первую очередь силовых по изменению статус-кво Тайваня.