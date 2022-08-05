Элиста, 5 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 68 человек, выписаны с выздоровлением 11 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 5 августа.

Mos.ru Тесты на коронавирус

Лечение в инфекционном стационаре получают 45 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 52 709 носителей коронавируса, вылечились 51 098 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.