Канберра, , 10:27 — REGNUM Утром 5 августа крупнейшие верфи приостановили работу в пяти штатах Австралии из-за опасений серьезных сбоев в портах. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Забастовки портовых рабочих в портах Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Виктории, Западной Австралии и Южной Австралии по-прежнему продолжаются, а все операции по фрахту и разгрузки грузов не производятся.

Забастовка была вызвана давним спором с буксирной компанией Svitzer Australia. Рабочие утверждают, что компания пытается отказаться от трудового соглашения 2016 года. Они говорят, что это фактически сократит их заработную плату на 50%.

Профсоюз портовых рабочих уже попросил просит Svitzer Australia сесть за стол переговоров, чтобы разрешить спор как можно быстрее.

Читайте ранее в этом сюжете: В пяти штатах Австралии перестали работать порты из-за забастовки