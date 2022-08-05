Москва, 5 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Банк России практически не может повлиять на разблокировку собственных замороженных активов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал обещания ЦБ РФ «решать проблемы с заблокированными активами».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«ЦБ практически не может повлиять на разблокировку собственных замороженных активов, но может помогать в этом вопросе российским коммерческим банкам и компаниям, — сказал Гусев. — Причём не выкупая их, чтобы не провоцировать рост инфляции, а, например, устанавливая особый порядок учета этих активов, а также разрешая выделение таких активов в специальные компании и фонды, которые в дальнейшем могут инициировать судебные разбирательства с контрагентами из недружественных стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что ЦБ РФ не в состоянии самостоятельно решить вопрос с заблокированными активами.