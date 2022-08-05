Москва, 5 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий использовать информационно-телекоммуникационных технологий при проведении медицинских осмотров сотрудников железной дороги, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с вице-спикером Совфеда Галиной Кареловой и первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас на железнодорожном транспорте проводятся обязательные предрейсовые или предсменные медицинские осмотры, однако, возникают проблемы с медосмотром работников, которые находятся на отдаленных станциях и на перегонах.

Законопроектом предусматривается закрепление возможности проведения медосмотров работников железнодорожного транспорта, с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья и железнодорожного транспорта.