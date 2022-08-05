Шанхай, Китай, 5 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Шанхай стал первым городом в Китае, принявшим закон о борьбе со световым загрязнением, и с учетом недавно пересмотренного муниципального постановления об охране окружающей среды, нарушителям грозит штраф в размере до 50 000 юаней ($7 400), сообщает 5 августа газета China Daily.

Шанхай

Восточно-китайский мегаполис, получивший название «город без ночи», славится ослепительными неоновыми огнями, светодиодными рекламными щитами и световыми шоу в его коммерческих районах и туристических объектах, но чрезмерное искусственное освещение привело к негативным последствиям.

Заместитель директора городского комитета по строительству и охране окружающей среды Шанхайского Собрания народных представителей Вэй Жуй сообщила Центральному телевидению Китая, что в 2021 году на горячую линию граждан Шанхая поступила 3341 жалоба, связанная со световым загрязнением, что на 84% больше по сравнению с 2017 годом.

Новый Шанхайский регламент по охране окружающей среды требует от Шанхайской комиссии по жилищному строительству и городско-сельскому развитию и бюро по благоустройству и озеленению города разработать стандарты интенсивности освещения для различных районов на основе уровней социально-экономического развития, безопасности дорожного движения и других факторов.

В постановлении подчеркивается строгий контроль за использованием отражающих материалов, таких как стеклянные навесные стены на внешней стороне зданий, и такие проекты должны быть рассмотрены департаментом охраны окружающей среды на предмет воздействия отраженного света на местную экологию.

Новые установки освещения также были ограничены и должны соответствовать стандартам освещения, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и не беспокоить жителей по соседству. Осветительные приборы для ночного строительства должны использовать абажуры или колпаки, чтобы предотвратить попадание прямого света на местные жилые дома. Согласно регламенту, даже для освещения городского пейзажа вокруг прибрежных районов и финансового района Луцзяцзуй соответствующие департаменты должны уведомлять общественность о продолжительности световых шоу.

Шанхай был первым городом в Китае, принявшим местные стандарты использования декоративного освещения в 2004 году, но из-за отсутствия критериев правоприменения и наказания, отметила Вэй, стандарты не сильно повлияли на предотвращение чрезмерного ослепления искусственного освещения в ночном небе.

Она сказала, что одним из основных моментов нового регламента является то, что в нем четко прописано наказание для нарушителей. Тем, кто устанавливает освещение в нарушение правил и не убирает его по требованию властей, грозит штраф в размере от 5000 до 50 000 юаней.

В последние годы китайские эксперты в области права и охраны окружающей среды призвали принять законодательство против светового загрязнения. В прошлом году Бань Юйся, депутат Всекитайского собрания народных представителей, предложил правительству ускорить разработку специального закона для борьбы со световым загрязнением.