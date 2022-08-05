Сеул, 5 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ встретился 5 августа с новым послом США в Сеуле Филипом Голдбергом, с которым обсудил ситуацию в КНДР и нерешенные двусторонние вопросы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Напомним, что 12 июля глава американской дипмиссии посетил МИД Южной Кореи и вручил главе министерства копию верительных грамот.

Голдберг работал координатором по выполнению резолюции 1874 Совета Безопасности ООН по КНДР в 2009–2010 годах, а затем был послом США на Филиппинах (2013−2016 гг). Он также работал послом в Боливии и помощником госсекретаря по разведке и исследованиям (2010−2013 гг.).

Сообщается, что позднее министр объединения Южной Кореи встретится с главой базирующегося в США Национального фонда за демократию Дэймоном Уилсоном, с которым обсудит пути улучшения ситуации с правами человека в КНДР.