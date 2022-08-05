Канберра, 5 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Александр Абрамов, подавший в суд на министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, утверждает, что санкции, введенные против него, нанесли серьезный ущерб его репутации. Об этом 5 августа сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Абрамов подал в суд на министра иностранных дел Пенни Вонг после того, как в апреле еще прежнее правительство Австралии наложило санкции на 67 представителей российской элиты в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Санкции нанесли серьезный ущерб репутации, а юридические последствия привели к продолжающимся финансовым потерям, заявил сегодня в федеральном суде Австралии адвокат истца Рон Меркель.

Бизнесмен хочет, чтобы санкции были сняты, утверждая, что они уникальны для самой Австралии, поскольку ни одна другая страна не наложила подобных запретов на Абрамова, который является соучредителем крупнейшего российского производителя стали Evraz.