* запрещённая в России организация

Черкесск, 5 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Задержанный в Карачаево-Черкесии член «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировал совершить ряд терактов на территории республики. В частности, 28-летний местный житель, должен был взорвать здания прокуратуры и военкомата, сообщили 5 августа в пресс-службе ФСБ.

Бомба

В тайнике дома у задержанного были обнаружены два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждое и схемы подхода к зданиям прокуратуры и военкомата. Здесь же находились компоненты для изготовления взрывных устройств, а также вещи, свидетельствующие о связях с экстремистами из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе их символика и переписка с его членами.

Задержанный признался в своих намерениях. В его отношении возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской организации и приготовлении к совершению террористического акта. По данным ФСБ, экстремист получал задания из-за рубежа и планировал скрыться на Украине после совершения теракта.

Напомним, 5 августа 2022 года ФСБ сообщила о задержании в Черкесске сторонника неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).