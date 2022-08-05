Екатеринбург, 5 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе многие экономические показатели снижаются в 2022 году. Об этом 5 августа на совещании с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым заявил уральский полпред Владимир Якушев.

Uralfo.gov.ru Владимир Якушев

В ходе презентации экономических показателей УрФО он отметил снижение индекса промышленного производства. Оно идёт два месяца подряд. Впрочем, по отдельным регионам в разных сферах есть прирост, пишет Накануне. Ru.

Также по итогам первого полугодия понизились индекс обрабатывающей промышленности и объёмы розничной торговли и платных услуг. Такая же тенденция отмечена и в жилищном строительстве. Впрочем, в обороте общепита есть положительная динамика.

«В целом, по основным показателям мы находимся в плюсе. Но тенденции настораживают. По занятости пока ситуация не критична», — добавил Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, Решетников 5 августа посещает Свердловскую область.