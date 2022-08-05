Уфа, 5 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении музыканта Юрия Шевчукао дискредитации Вооруженных сил (ВС) России отложено в Уфе. Об этом 5 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Марина Каширская ИА REGNUM ДДТ

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«Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука отложено на 16 августа 2022 года в 11:30 часов в связи с удовлетворением ходатайства защитника об ознакомлении с материалами дела», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 июля 2022 года в Советский районный суд г. Уфы поступило дело об административном правонарушении о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Юрия Шевчука, направленное Дзержинским районным судом г. Санкт-Петербурга. Тогда судебное заседание было назначено на 5 августа 2022 года.