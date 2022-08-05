Ярославль, 5 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославской области организованная преступная группа помогала мигрантам получить разрешение на временное проживание через фиктивный брак. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Организованная группа в составе двух граждан, уроженцев Средней Азии, и двух граждан России путем регистрации фиктивных браков за вознаграждение обеспечивала незаконное получение гражданами Таджикистана разрешений на временное проживание в целях дальнейшего получения гражданства Российской Федерации», — рассказали в ярославском УФСБ.

Сейчас в отношении всех четверых возбуждено дело об организации незаконной миграции. Им грозит до пяти лет лишения свободы.