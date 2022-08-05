Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону снова отправил бывшего министра ЖКХ ростовской области Андрея Майера под стражу. В следственном изоляторе он пробудет до 4 сентября.

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Как пояснил адвокат бывшего чиновника, мера пресечения изменена в связи с тем, что якобы фигурант уголовного дела может скрыться от правосудия за пределами страны, пишет портал donnews.ru. Такого мнения придерживается сторона обвинения.

ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2022 года Майер, который больше года находится под следствием, был переведён из СИЗО под домашний арест. Тогда Ленинский районный суд услышал все доводы и позицию защиты, поэтому его отпустили из СИЗО. Кроме этого, в январе и марте 2022 года весь ущерб, причинённый федеральному бюджету, был погашен.

Напомним, что Андрей Майер был задержан в декабре 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий при благоустройстве парка на улице Вересаево в Ростове-на-Дону и реконструкции парка в городе Зверево.

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