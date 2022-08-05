Ижевск, , 10:13 — REGNUM В Удмуртии с начала текущего года ликвидировали 44 свалки, в том числе шесть крупных. Об этом сообщает в своем telegram-канале премьер-министр республики Ярослав Семенов.

Вывоз отходов со свалки в Удмуртии t. me/yaroslav_semenov

В числе крупных он назвал свалки в селе Светлое Воткинского района, в селе Сосновка и деревне Титово Шарканского района, в деревнях Малый Вениж и Татарские ключи Юкаменского района, а также в деревне Адам Глазовского района. Со свалок на полигоны вывезли 525 грузовиков с отходами.

В настоящее время продолжается работа на четырех крупных объектах. Под деревней Сепож Игринского района заканчивается вывоз почти 2 тыс. тонн отходов.

В республике работает «Карта ликвидированных свалок», где можно отслеживать ликвидацию таких объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в республике ликвидировали 23 несанкционированные свалки в рамках мероприятий нацпроекта «Экология». Также планировалось вывезти отходы с аналогичного числа мест накопления отходов региональным оператором по заявкам муниципалитетов.