Донецк, 5 августа 2022, 10:12 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Спустя 30 минут боевики ВСУ вновь выпустили по Зайцево 10 мин калибра 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские вооруженные формирования 67 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.
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