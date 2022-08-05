Донецк, 5 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:45 (совпадает с мск) — н. п. Майорск — н. п. Зайцево (южное): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские вооруженные формирования 67 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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