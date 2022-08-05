Балашов, Саратовская область, , 10:13 — REGNUM В городе Балашове Саратовской области с 10 по 20 сентября состоится VI Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье». По словам министра культуры области Наталии Щелкановой, фестиваль станет настоящим событием в культурной жизни региона.

Театральный фестиваль в Саратовской области Saratov. gov.ru

«Фестиваль способствуют продвижению театральной деятельности и развитию межрегионального сотрудничества с ведущими театральными коллективами России», — отметила министр.

Мероприятие с 2017 года проводится на сцене Балашовского драматического театра. В этом году на фестивале ожидают участия представителей московских театров, а также коллективы из Тамбовской, Воронежской и Ярославской областей.

ИА REGNUM напоминает, в июне на сцене Тамбовского государственного академического драматического театра прошли спектакли в рамках IV Международного фестиваля русских зарубежных театров.

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