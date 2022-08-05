Ангарск, Иркутская область, , 10:11 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 5 августа сообщает подробности серьёзного поджара с пострадавшими, произошедшего сегодня утром в Ангарске.

Ангарск. Пострадавшая собака МЧС

В 8:21 местного времени в пожарно-спасательную службу города Ангарска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в 12 микрорайоне. Жильцы дома сообщали о сильном задымлении в подъезде. На четвертом этаже горела квартира, внутри которой находились люди.

К месту пожара прибыли три пожарных расчёта с автолестницей и 13 человек личного состава. На момент прибытия подразделений из окон квартиры шёл густой дым. Добравшись по задымлённому подъезду до горящей квартиры, огнеборцы обнаружили на лестничной площадке двух женщин с четырьмя детьми. Одна из женщин получила ожоги при попытке вернуться в горящую квартиру за собакой. Все шестеро были спасены пожарными с помощью индивидуальных средств защиты дыхания. Пострадавшая госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи.

В квартире звеном газодымозащитной службы была обнаружена и собака. Без признаков жизни животное вынесли на свежий воздух, успешно провели реанимацию и отвезли в ветеринарную клинику.

«При уточнении обстоятельств выяснилось, что возгорание обнаружили дети, которые спали в отдельной комнате. Проснувшись, они увидели дым и разбудили маму и её подругу, которая пришла накануне в гости и осталась на ночь. Пожар на тот момент уже развился, и женщины с детьми покинули квартиру, однако из-за сильного задымления они не смогли выйти из дома через подъезд. При этом одна из женщин вернулась в квартиру за собакой. Температура внутри была настолько высокой, что она получила сильные ожоги», — пояснил начальник пожарно-спасательного отряда полковник внутренней службы Роман Подхолзин.

Четырёх детей, двух женщин и собаку спасли огнеборцы города Ангарска МЧС

Пожар, случившийся в спальне, был ликвидирован. На месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, если бы не бдительность местного жителя — 19-летнего Ильи Елецкого, пожар в селе Ханжиново Заларинского района для многодетной семьи мог закончиться трагедией.

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