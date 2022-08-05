Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2022, 19:48 — ИА Регнум. На Камчатке победитель конкурса грантов Ростуризма по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» обустроит новый современный пляж на озере Микижа.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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На озере появится благоустроенная территория с фудкортом, лодочной станцией, деревянными настилами, лавочками, шезлонгами, зонтиками.

«Идея данного проекта возникла давно. В этом году появилась уникальная возможность с помощью государственной поддержки реализовать эту идею: на территории SPA отеля «Лагуна», на озере Микижа оборудовать пляж, на котором могут отдыхать туристы, как приезжие, так и местные. Проект пляжа предполагает обширную инфраструктуру», — прокомментировал финансовый директор ООО «Голубая Лагуна» Михаил Аникин.

Таже благодаря нацпроекту компания закупит снаряжение для организации рыболовных туров на реке Паратунка и установит глэмпинг на берегу реки Быстрая.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке индивидуальный предприниматель Виктория Кротенко получила по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» грант от Ростуризма на создание кемпинга на берегу Начикинского озера. Свой проект она планировала реализовать полностью на собственные средства за девять лет, благодаря нацпроекту в полном объёме новый туристический объект начнёт работать уже в 2023 году.