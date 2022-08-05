Нижний Новгород, 5 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В нижегородском арбитраже будет рассмотрен банкротный иск, поданный товариществом собственников жилья (ТСЖ) «Блохина 3», которое работает в этой сфере порядка 17 лет. Дата слушаний ещё не определена, так как дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление в базе появилось 29 июля 2022 года. Сумма долга, ставшего основанием для обращения с иском о самобанкротстве, составляет 1 778 736,03 рубля.

На сегодня финансовые претензии к ТСЖ есть у АО «Теплоэнерго», АО «Нижегородский водоканал».