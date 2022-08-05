Нью-Дели, , 10:09 — REGNUM Центральный банк Индии 5 августа повысил свою основную кредитную ставку на 0,5 процентного пункта, что стало третьим подобным повышением за 2022 год в условиях сохраняющейся высокой инфляции, передает Financial Times.

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Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии заявил, что повышает ключевую ставку РЕПО на 50 базисных пунктов до 5,4% «для обеспечения того, чтобы инфляция оставалась в пределах целевого уровня в дальнейшем, поддерживая при этом рост».

Резервный банк Индии определил целевую инфляцию по индексу потребительских цен на уровне 4% в диапазоне плюс-минус 2%. Инфляция потребительских цен в Индии в мае и июне 2022 года составила 7%, снизившись с 7,8% в апреле, но все еще остается «выше верхней границы допустимого диапазона», говорится в заявлении РБИ по итогам заседания комитета.

Третья по величине экономика Азии также пострадала от роста цен на импортную нефть, продовольствие, металлы и другие товары. «Побочные эффекты от геополитических потрясений вносят значительную неопределенность в траекторию инфляции», — заявили в РБИ.

Индийский центробанк заявил, что улучшение перспектив сельского хозяйства и настроения потребителей и бизнеса будет способствовать росту потребления и подъему экономики в 2022 году, но «затянувшаяся геополитическая напряженность» и волатильность мировых финансовых рынков будут оказывать давление на рост.

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