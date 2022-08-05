Донецк, , 10:07 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также город Ясиноватая были обстреляны киевскими боевиками из артиллерии «натовского» калибра 155 мм. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что украинские нацисты обстреляли территорию насосной станции Верхнекальмиусского водохранилища в Ясиноватой в 09:25 (совпадает мск), выпустив по ней восемь снарядов калибра 155 мм.

Помимо того, отмечается, что в 09:32 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка.