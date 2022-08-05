Тбилиси, 5 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Призывы усилить в Грузии контроль над туристами из России и вести для них визы основываются на фейках и направлены на разжигание войны. Об этом 4 августа заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Один телеканал заявил, что Грузии число русских туристов достигло 10% от населения Грузии. Это — ложь. Если посмотреть цифры, то не будет и 1%, — сказал Кобахидзе. — Это ксенофобская кампания, полностью основанная на лжи».

Лидер «Мечты» отметил, что одним из основных участников информационной кампании является некоммерческая организация Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Она распространяет сведения о резком росте в Грузии количества компаний, регистрируемых гражданами РФ.

«Их (НКО, прим. — ИА REGNUM) цель одна — как-нибудь поспособствовать разжиганию войны, чего мы не допустим», — заявил Кобахидзе.

Напомним, ряд оппозиционных партий в Грузии выступают за введение виз для российских граждан и за другие ограничения для них.