Москва, , 10:05 — REGNUM Банк России не только не может ускорить процесс девалютизации, но и даже быстро начать его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал обещания ЦБ РФ «содействовать ускорению естественного процесса девалютизации».

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«Существенные масштабы вложений ЦБ, российских банков и компаний, номинированные в основных резервных валютах, а это, по разным оценкам, как минимум более 1 триллиона долларов, пока не позволяют даже быстро начать этот процесс, тем более его ускорять. Ускорять, конечно, необходимо, но должна сложиться более благоприятная конъюнктура, например резкое усиление интеграционных экономических связей России с дружественными странами», — сказал Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в ближайшей перспективе полностью отказаться от операций в долларах и евро не получится, но можно максимально снизить их влияние на экономику РФ.

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