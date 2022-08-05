Черкесск, , 10:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии предотвращен теракт, задержан член неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он планировал взорвать прокуратуру и здания правоохранительных органов. Руководили задержанным кураторы из-за рубежа, сообщили 5 августа в пресс-службе ФСБ.

Задержание Vectorportal

Задержанный оказался местным жителем 1992 года рождения. Его задержали в Черкесске. После совершения терактов он намеревался выехать на Украину. При обыске у злоумышленника нашли два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждое и компоненты для их изготовления. Кроме того, найдены планы с расположениями прокуратуры и военкомата, экстремистская символика и переписка с руководителями из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили в ФСБ.

По данному акту возбуждено уголовное дело о приговлении к террористическому акту и участии в экстремистской организации.