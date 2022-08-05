Чебоксары, 5 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Чувашии выявлено нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при предоставлении участка многодетной семье. Речь идёт о состоянии почвы, где выявлен свинец. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Проверка проводилась в Красноармейском районе на земельных участках, которые выделили многодетным семьям. По данным надзорного ведомства, в 2021 году при предоставлении участка администрацией района не проводилось исследование почвы в части возможных химических загрязнений и наличия тяжёлых металлов. Эту работу провели в июне 2022 года при участии представителей управления Роспотребнадзора.

Правоохранители, ссылаясь на протокол лабораторных испытаний, отмечают, что почва на исследуемом участке не соответствует по показателям кислоторастворимой формы свинца и по суммарному показателю загрязнения превышает величину допустимого уровня.

По данному факту в адрес главы Красноармейского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Шемуршинском районе Чувашии правоохранители поддержали сироту, установив факт предоставления ему «опасной квартиры».

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