Пномпень, 5 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Страны НАТО без стеснения пытаются продвигать свои интересы в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью альянса AUKUS. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Пномпене.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

По его словам, Запад активно использует милитаристские настроения, которые проявляются в современной Японии. Японию, Новую Зеландию и Австралию втягивают в деятельность, сопряжённую с расширением в регионе инфраструктуры НАТО.

«Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Собственно, натовцы этого и не скрывают», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение Австралии, Великобритании и США в сфере обороны и безопасности в рамках нового партнёрства AUKUS было заключено в сентябре 2021 года.

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