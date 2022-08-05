Москва, , 10:04 — REGNUM Российская металлургия нуждается в целом комплексе мер государственной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил заведующий кафедрой конкурентного права юридического факультета Института права и национальной безопасности РАНХиГС Андрей Тенишев.

Металлургия

«Переориентация экспортных потоков металлов на восток и юго-восток оказалась сложнее, нежели это представлялось в самом начале. Но это преодолимые трудности, и в итоге эта проблема будет решена, — сказал он. — Что касается иных способов адаптации российской металлургии к текущей экономической ситуации, прежде всего это экспорт, в том числе на далекие, но перспективные рынки стран Южной Америки и Африки. Еще один путь увеличения доходов металлургов — развитие внутреннего рынка, в первую очередь строительство: у строительного комплекса России достаточно амбициозные планы по развитию».

По его словам, государство должно оказывать разумную поддержку металлургической отрасли в области налоговой политики. Причем речь и о черной, и о цветной металлургии.

«Создание оптимальных налоговых режимов, снижение налогового бремени в данном случае — просто необходимая мера. На отрасль также очевидно положительно повлияет отмена экспортной надбавки 8% на тарифы РЖД в отношении черных металлов, однако интересы РЖД здесь тоже необходимо принимать во внимание, — сказал Тенишев. — Однако только за счет снижения налогов либо снижения транспортных тарифов проблемы металлургии не решить, нужен комплекс мер государственной поддержки. Если его не будет, а загрузка металлургических производств упадет ниже 60% запроектированной мощности, возможны сокращения заработка компаний и, как следствие, сокращения персонала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил, что налоговый маневр наносит российской металлургии куда более серьезный ущерб, нежели санкции.

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