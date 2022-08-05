Париж, , 10:03 — REGNUM Белуха, замеченная в Сене и обнаруженная недалеко от шлюза, примерно в 70 км от Парижа, «похудела», и ее состояние здоровья вызывает «беспокойство», передает BFM TV.

Кит-белуха Stan Shebs

Государственные службы, пожарные, французское управление по биоразнообразию, группа по изучению китообразных и лаборатория были мобилизованы в течение всего дня, чтобы оценить «вызывающее беспокойство» состояние здоровья животного, которое «кажется, имеет кожные и другие изменения».

«Неотложной задачей уже является накормить кита, чтобы его не постигла та же участь, что и косатку, найденную мертвой от голода в той же реке в конце мая», — объясняет президент Ассоциации защиты океанов Ламия Эссемлали.

Кроме того, специалисты считают, что среда обитания не очень благоприятна для белухи, река Сена очень загрязнена, и китообразные чрезвычайно чувствительны к шуму.

Напомним, Белуха, охраняемый вид китообразных, обычно обитающий в холодных водах.

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