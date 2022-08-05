Донецк, 5 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:03 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 августа украинские нацисты обстреляли из артиллериии Петровский район Донецка.

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