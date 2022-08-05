Вашингтон, 5 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Американский режиссёр Квентин Тарантино поделился мнением о боевике «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински. Об этом сообщило издание Deadline 5 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино на крыше отеля Ritz Carlton

«Обычно я почти не обсуждаю новые фильмы, потому что вынужден говорить только хорошее, но в данном случае мне чертовски понравился «Топ Ган: Мэверик». Я подумал, что это было фантастически», — заявил Тарантино. Он также добавил, что испытывал волнение перед просмотром сиквела «Лучшего стрелка», поскольку режиссёром картины выступал не Тони Скотт.

Ранее Квентин Тарантино назвал лучший фильм в истории кино. По мнению постановщика, подобной лентой является триллер «Челюсти» Стивена Спилберга.