Джелалабад, Афганистан, 5 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар при загадочных обстоятельствах неизвестными лицами в городе Джелалабад убит салафитский улем. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Местные источники заявили изданию, что шейха Абу Ахмада Салафи ночью забрали из дома, а его тело было найдено днём 4 августа.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не подтвердили этот инцидент, и никто пока не взял на себя ответственность за убийство.