Бухарест, 5 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о возможном очередном подорожании бензина на 20%. Об этом 5 августа сообщает «Румынское телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

По предварительным данным, это связано с изменением цен на энергоносители на мировых рынках. Как утверждают в румынском кабмине, местные власти больше не могут контролировать стоимость соответствующего топлива.

Согласно официальной информации, в настоящее время на АЗС в Румынии цена бензина марки А-98 составляет €1,77, А-95 продается за €1,68. В период с 1 по 5 августа топливо выросло в цене в среднем на 2%.

Напомним, только за последний год бензин в Румынии дорожал трижды.