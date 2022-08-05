Иркутск, 5 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного ухудшилась: по состоянию на 5 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8704 человека (+2 за сутки).

Kraszdrav.ru Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 299 817 (+323 за сутки).

Госпитализированы 373 (+5 за сутки). В то же время выздоровел 294 181 пациент (+57 за сутки).

Ещё 729 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье число выявленных носителей коронавируса значительно возросло