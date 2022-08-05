Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве продолжается подготовка к началу отопительного сезона. По данным на 5 августа, уже готовы более 58 тысяч объектов, сообщается на портале мэра столицы.

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В частности, к осенне-зимнему периоду 2022–2023 гг. подготовлено свыше 26 тыс. многоквартирных жилых домов, более 7,5 тыс. социальных учреждений, 24,5 тыс. административных и нежилых зданий.

Всего в Москве к отопительному сезону планируется подготовить более 74 тыс. городских объектов. Все мероприятия коммунальщики намерены завершить вовремя — до 1 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в мае 2022 года отопительный сезон в Москве продлили из-за прохладной погоды.

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