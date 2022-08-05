Ижевск, , 09:58 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 августа прививку от коронавируса сделали 699 543 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

Второй компонент препарата получили 559 585 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошел 180 321 житель республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 36 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 929 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 489 случаев заражения коронавирусом, из них 71 — за минувшие сутки.