Ижевск, 5 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 5 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 36 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 929 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

За время пандемии в республике подтвердили 168 489 случаев заражения коронавирусом, из них 71 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса семь несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

4048 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3848 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 10 человек, накануне в больницу попали 11 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1057 человек, 58 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 15 человек.