Краснодар, , 09:56 — REGNUM Более 227 млрд рублей поступило в бюджет Краснодарского края за семь месяцев 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 5 августа.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За 7 месяцев этого года в консолидированный бюджет края поступило 227,3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. В сравнении с тем же периодом прошлого года динамика более 115%», — рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Рост доходов отмечен в 39 муниципалитетах края, наиболее высокие показатели демонстрируют Новопокровский, Ленинградский, Темрюкский, Павловский и Усть-Лабинский районы.

Объём налоговых поступлений в январе–июле 2022 года составил 209 млрд рублей. На 22% увеличились поступления по упрощённой системе налогообложения — всего мобилизовано 27,7 млрд. По налогу на прибыль организаций бюджет получил 57,8 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом рост составил 12,3%. По налогу на доходы физических лиц поступило 64,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года бюджет Краснодарского края на 2022 год был принят со следующими показателями: доходы — 343 млрд руб., расходы — 354 млрд руб.