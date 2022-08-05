Ярославль, 5 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославле власти заключили пятый муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ремонт дороги в Ярославле

Победителем, как и в прошлый раз, стала компания «Восток Запад Транзит». Стоимость контракта — 39,6 миллионов рублей. Работы будут проходить в два этапа. Сроки исполнения до 1 сентября и до 1 октября.

В целом за 2022 год власти уже потратили 83,5 миллиона рублей на содержание улично-дорожной сети.