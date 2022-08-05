Калуга, 5 августа 2022, 10:30 — REGNUM В Калужской области уничтожено птицепоголовье в очагах высокопатогенного гриппа птиц. В угрожаемых зонах на территории Малоярославецкого района мероприятия по изъятию птицы продолжаются. Ранее в регионе было выявлено 12 очагов птичьего гриппа. Об этом сообщил в социальных сетях председатель комитета ветеринарии при правительстве области Сергей Соколовский.
Как сообщало ИА REGNUM, в период эпидемии птичьего гриппа особое внимание было уделено крупным птицефабрикам Калужской области, где были введены специальные контрольно-пропускные службы, усилены меры дезинфекции, а сотрудники предприятий переведены на вахтовый режим работы.
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