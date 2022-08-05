Калуга, 5 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Калужской области уничтожено птицепоголовье в очагах высокопатогенного гриппа птиц. В угрожаемых зонах на территории Малоярославецкого района мероприятия по изъятию птицы продолжаются. Ранее в регионе было выявлено 12 очагов птичьего гриппа. Об этом сообщил в социальных сетях председатель комитета ветеринарии при правительстве области Сергей Соколовский.

admoblkaluga.ru Птичий грипп

«Специалистами госветслужбы были организованы ветеринарно-санитарные работы, в том числе проведена заключительная дезинфекция с последующим отбором проб смывов с обработанных поверхностей для проведения лабораторного исследования на качество проведенной дезинфекции. 15, 17 и 19 августа по истечении 21 дня после проведения всех мероприятий в очагах и угрожаемых зонах, комитетом ветеринарии будут направлены в адрес губернатора документы на отмену карантина по очагам высокопатогенного гриппа птиц в Сухиничском, Людиновском, Дзержинском, Боровском, Жуковском, Бабынинском районах и в городе Калуге», — отметил Сергей Соколовский

Как сообщало ИА REGNUM, в период эпидемии птичьего гриппа особое внимание было уделено крупным птицефабрикам Калужской области, где были введены специальные контрольно-пропускные службы, усилены меры дезинфекции, а сотрудники предприятий переведены на вахтовый режим работы.