Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM В Свердловской области планируют открыть новые площадки особой экономической зоны «Титановая долина». До конца года региональные власти направят соответствующую заявку в министерство экономического развития России, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Екатеринбург Дмитрий Крылов

Расширение особой экономической зоны позволит создать 3,5 тыс. рабочих мест. Предполагается, что на территории «Титановой долины» построят электрометаллургический комплекс и современные цеха для производства товаров народного потребления.

На данный момент «Титановая долина» включает две площадки на Уктусе и в Верхней Салде. Площадь планируют увеличить за счёт новых площадок в Алапаевске и Сысертском городском округе.