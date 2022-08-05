Тбилиси, 5 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Лело» выступает за то, чтобы в Грузии повысили контроль над деятельностью всех, кто приехал в страну из России. Об этом сообщила 4 августа на брифинге депутат грузинского парламента, политический секретарь партии Саломе Самадашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«Если сравнить данные с июнем прошлого года, поток граждан из России в нашу страну вырос в пять раз. Кроме того, число предприятий, зарегистрированных гражданами России в нашем государстве, выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом», — сказала депутат.

«Лело» призывает правительство ввести визы для граждан РФ, а также начать особый контроль за их деятельностью. Предлагается запрашивать дополнительные данные при оформлении прав на недвижимость или вида на жительство. Также партия выступает за максимальный контроль бизнеса, который регистрируют выходцы из России.

Самадашвили также потребовала предоставить общественности подробные статистические данные о том, сколько человек прибыло в страну из России, и какая часть из них пытается получить право на постоянное жительство.

Напомним, ранее оппозиционная партия «Лело» уже выступала с призывом ввести визы для жителей РФ. В другой оппозиционной партии «За Грузию» призвали сократить безвизовый режим для российских граждан, минимум, до трёх месяцев. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ответил, что у этих требований нет оснований.