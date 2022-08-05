Пномпень, , 09:57 — REGNUM 5 августа на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене (Камбоджа) состоялась краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Южной Кореи Пак Чина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Пак Чин сообщил главе российского МИД о ситуации на Корейском полуострове, в частности о предполагаемой подготовке Пхеньяна к седьмым ядерным испытаниям.

В ответ Сергей Лавров использовал выражение «tit-for-tat», означающее «око за око». Это может означать, что ответственность за напряжённость на Корейском полуострове лежит не только на КНДР, но и на Южной Корее и США.

Глава МИД России отметил, что российская сторона использует все возможные средства для оценки ситуации в Северной Корее.

Представители двух стран также обсудили ситуацию на Украине и отношения между Сеулом и Москвой.

Пак Чин выразил надежду на скорейшую нормализацию двусторонних отношений и восстановление мира на Украине. Он также призвал российскую сторону не допустить необоснованного ущерба южнокорейским компаниям, ведущим деятельность в РФ.

В свою очередь, Лавров выразил готовность помочь южнокорейскому бизнесу и частным лицам, если Сеул предоставит конкретные данные.